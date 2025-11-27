Urfa'da eczaneye silahlı saldırı

Şanlıurfa'da bir eczaneye, otomobille gelen şüpheliler tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

Olay, gece geç saatlerde Veysel Karani Mahallesi'ndeki Jiyan Eczane'de meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen bir otomobille eczaneye gelen şüpheliler, henüz bilinmeyen nedenle pompalı tüfekle ateş açtı.

Saldırı sırasında eczanenin camları kırıldı ve çok sayıda saçma iş yerine isabet etti.

Olayın ardından şüpheliler kaçarken, ihbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.