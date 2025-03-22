Urfa'da Ekrem İmamoğlu'na büyük destek

Urfa'da CHP Şanlıurfa il Başkanlığı'nın çağrısıyla, gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek yürüyüşü düzenledi. CHP İl Başkanlığı'nda başlayan yürüyüş, abide kavşağında sona erdi.

Yürüyüşe Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Ferhat Karadağ,CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Haliliye İlçe Başkanı Mehtap Rastgeldi Sakacı, Karaköprü ilçe Başkanı Rıdvan Çoban, Eyyübiye İlçe Başkanı Adnan Öncel , eski milletvekili Aziz Aydınlık, Vedat Melik, Abdullah Melik, Kadın kolları MYK üyesi Füsun Çevik, partililer ve vatandaşlar katılırken ilçe başkanları, il ve ilçe yönetim kadroları ve çeşitli sendikaların temsilcileri de destek verdi.

Yürüyüş boyunca Ekrem İmamoğlu’na destek sloganları atıldı.

Urfa Gaste'nin aktardığına göre; toplanan kalabalığa hitap eden CHP Şanlıurfa İl Başkanı Ferhat Karadağ, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Newroz. Yani bahar bayramı.

Dünya baharı karşılıyor, bahar; kışın ağır şartlarına karşı doğanın dirilişidir. Toprak yeşerir, ağaçlar çiçeklenir. Bu nedenledir ki baharın gelişi hep bir zalime karşı verilen mücadeleyle anlatılır. Kavalar dahhaklara hep üstün gelecektir. Baharın geldiği bu gün bizim vatandaşımıza yine kara kış reva görülüyor. Genç evlatlarımızın geleceği karartılıyor. Ama dedik ya zulüm her daim yenilecektir. İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na yapılan hukuksuzluğa karşı direneceğiz. Güçlünün hukuku değil, haklının halkın hukuku kazanana dek susmayacağız.

Bugün karşısına çıkacak rakibe tahammülü olmayan, muhakemesini kaybetmiş bir iktidar ile karşı karşıyayız. Ekrem İmamoğlu’na karşı 3 kez kaybettiler İstanbul’u. Pehlivan derlerdi, güreşe doymaz… Eskidenmiş o pehlivanlar!

Ramazan ayındayız. İftar vakti sofrasına ekmek götürmek derdindeki vatandaşadır kastları. Zor bela geçinen memura, geçinemeyen işçiye ve emekliye kastları. Daha da fakirleştik bir gecede, sırf birileri rakibinden çekindi diye. Şatafatlı hayatlarını sürebilsinler diye verdik son lokmamızı. Lokmasız biz neler başardık. Açken, çarığımız yokken dünyaya meydan okuduk. Geldikleri gibi gittiler işte. Geldikleri gibi gidecekler….

Hukuksuzluğa susmayacağız. Korku duvarlarını aşacağız. Biz kazanacağız! Halk Kazanacak! Ekrem Başkan Kazanacak!"