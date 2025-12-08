Urfa'da Esad'ın gidişinin yıl dönümünü belirlenen alan dışında kutlamak isteyenlere polis müdahalesi

Eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın devrilmesinin birinci yıl dönümü Şanlıurfa'da yaşayan Suriyeliler tarafından halaylarla kutlandı.

Topçu Meydanı’nda bir araya gelen ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriyeliler havai fişekler attı, danslar etti, halaylar çekti.

Ülkelerinin bayraklarını açan Suriyeliler çeşitli sloganlar da attı.

Topçu Meydanı’ndaki kutlamalar güvenlik önlemleri altında yapıldı. Belirlenen alanın dışında kutlama yapmak isteyenlere polis müdahale etti.