Urfa'da iş cinayeti: 19 yaşındaki işçi akıma kapılarak hayatını kaybetti
Urfa’nın Hilvan ilçesinde, elektrik arızasını gidermek için direğe çıkan 19 yaşındaki Şiyar Kadir Pamuk, akıma kapılarak yaşamını yitirdi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Pamuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Urfa'nın Hilvan ilçesinde, elektrik arızasını gidermek için çıktığı direkte akıma kapılan 19 yaşındaki Şiyar Kadir Pamuk hayatını kaybetti.
Hilvan ilçesi Arabuk Mahallesi’nde elektrik dağıtım şirketinde çalışan Şiyar Kadir Pamuk, yüksek gerilim hattındaki arızayı gidermek için direğe çıktı.
Bu sırada elektrik akımına kapılan Pamuk, ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Pamuk, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan Şiyar Kadir Pamuk, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Pamuk’un cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.