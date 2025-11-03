Urfa'da iş cinayeti: İnşaatta çalıştırılan 14 yaşındaki çocuk düşerek yaşamını yitirdi

Urfa'da Merkez Karaköprü ilçesi Batıkent Mahallesi'nde çalıştırıldığı inşaatın 5'inci katından düştüğü belirtilen 14 yaşındaki çocuk işçi hayatını kaybetti.

İş cinayetine dair Urfa Barosu Emek Komisyonu yazılı açıklama yaptı.

MA'nın haberine göre; açıklamada çocuk işçiliğine tepki gösterilerek "Bu acı olay, çocuk işçiliğinin ülkemizde hala ne kadar yaygın ve ölümcül sonuçlar doğurduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. 15 yaşından küçük çocukların çalıştırılması yasalarımıza göre kesinlikle yasaktır. Ancak ekonomik zorluklar, denetimsizlik ve sorumsuzluk, çocukların hayatlarına mal olmaktadır. Bir kez daha hatırlatıyoruz; çocuk işçiliği kader değil, ihmaldir" denildi.