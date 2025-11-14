Urfa'da iş cinayeti: Pamuk biçme makinesine kapılan işçi hayatını kaybetti
Urfa’nın Hilvan ilçesinde pamuk biçme makinesini temizlerken makineye kapılan 28 yaşındaki Serhat Sütpak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Urfa’nın Hilvan ilçesinde, temizliğini yaptığı pamuk biçme makinesine kapılan 28 yaşındaki Serhat Sütpak hayatını kaybetti.
Kırsal Çatak Mahallesi’nde çiftçilikle uğraşan Serhat Sütpak, pamuk biçme makinesini temizlediği sırada makineye kapıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Sütpak’ı sıkıştığı yerden çıkarıp, sağlık ekiplerine teslim etti.
Yapılan kontrolde Sütpak’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Serhat Sütpak’ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan Sütpak’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.