Urfa'da IŞİD operasyonu: 4 kişi tutuklandı
Urfa'da düzenlenen IŞİD operasyonunda gözaltına alınan 13 kişiden 4'ü tutuklandı.
Urfa'da IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklanırken 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD içerisinde geçmiş dönemde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Adresleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için şafak vakti gerçekleştirilen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli metaryeller ele geçirildi.
Polis tarafından gözaltına alınan 13 şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan 13 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine sevk edilirken 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartı uygulandı.