Urfa'da kar yağışı: 2 ilçede eğitime ara verildi

Şanlıurfa Valiliği, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Halfeti ve Birecik ilçelerinde eğitime ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışının etkili olması nedeniyle yeni tedbirlerin alındığı belirtildi.

Bu kapsamında Halfeti ve Birecik ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kar yağışının etkili olması nedeniyle Birecik ve Halfeti ilçelerimizdeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 29 Aralık Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kuruluşlarında görev yapan engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile hamileler de aynı gün için idari izinli sayılacaktır."

Şanlıurfa Valiliği, dün beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Halfeti ve Birecik ilçeleri hariç kent genelinde eğitime ara verildiğini duyurmuştu.