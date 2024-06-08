Urfa'da kuyuya düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde artezyen kuyusuna düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın kuyuya düşen 2 yaşındaki Mustafa Kaçmaz, yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Alakonak Mahallesi'nde yaşandı.

Mustafa Kaçmaz'ın (2) evlerinin önünde kaybolması üzerine ailesi durumu güvenlik güçlerine bildirerek yardım istedi.

Jandarma ve AFAD ekiplerinin yaptığı aramada, çocuğun 8 metrelik artezyen kuyusuna düştüğü belirlendi. AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından Kaçmaz'ın cansız bedeni kuyuda çıkarıldı. Cenaze, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.