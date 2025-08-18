Urfa'da otomobil devrildi: 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 71 ACJ 323 plakalı otomobil, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 30. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilde bulunan 2 kişi kaza yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan 3 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.