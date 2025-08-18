Giriş / Abone Ol
Urfa'da otomobil devrildi: 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

  • 18.08.2025 09:46
  • Giriş: 18.08.2025 09:46
  • Güncelleme: 18.08.2025 09:48
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 71 ACJ 323 plakalı otomobil, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 30. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde bulunan 2 kişi kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan 3 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

