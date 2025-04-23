Urfa'da otomobil, park halindeki 3 araca çarpıp devrildi: 2 can kaybı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde park halindeki üç araca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Abdulsamet Şeyhanlıoğlu idaresindeki tomobil, GAP Bulvarı üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, park halinde bulunan üç otomobile çarpıp devrildi.

İhbar üzerine bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kazada yaralanan sürücü ile Mehmet Şeyhanlıoğlu ve Mehmet Zafer Bağdat, sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılardan Abdulsamet ve Mehmet Şeyhanlıoğlu burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı Bağdat'ın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin park halindeki araçlara çarpması yer alıyor.