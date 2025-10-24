Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Urfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı

Urfa’nın Birecik ve Suruç ilçelerinde jandarma ekiplerinin silah kaçakçılığına yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda, çok sayıda silah, mühimmat ve kesici alet ele geçirildi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Güncel
  • 24.10.2025 13:33
  • Giriş: 24.10.2025 13:33
  • Güncelleme: 24.10.2025 13:36
Kaynak: DHA
Urfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı
Fotoğraf: DHA

Urfa'nın Birecik ve Suruç ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ilgili ekipleri tarafından silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 piyade tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 590 farklı çap ve ebatlarda fişek, çok sayıda şarjör, kesici-delici alet ve 1 hücum yeleği ele geçirildi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltındı.

Öte yandan edinilen bilgilere göre soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

BirGün'e Abone Ol