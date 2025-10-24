Urfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı
Urfa’nın Birecik ve Suruç ilçelerinde jandarma ekiplerinin silah kaçakçılığına yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda, çok sayıda silah, mühimmat ve kesici alet ele geçirildi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Kaynak: DHA
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ilgili ekipleri tarafından silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda, 1 piyade tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 590 farklı çap ve ebatlarda fişek, çok sayıda şarjör, kesici-delici alet ve 1 hücum yeleği ele geçirildi.
Operasyonda 7 şüpheli gözaltındı.
Öte yandan edinilen bilgilere göre soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.