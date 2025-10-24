Urfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı

Urfa'nın Birecik ve Suruç ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ilgili ekipleri tarafından silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 piyade tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 590 farklı çap ve ebatlarda fişek, çok sayıda şarjör, kesici-delici alet ve 1 hücum yeleği ele geçirildi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltındı.

Öte yandan edinilen bilgilere göre soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.