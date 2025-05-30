Urfa'da sulama kanalına düşen çocuğun cansız bedeni bulundu
Şanlıurfa'da 26 Mayıs'ta sulama kanalına düşmesinin ardından kayıp olarak aranan Suriye asıllı 13 yaşındaki Ahmet Ali'nin cansız bedeni bulundu.
Kaynak: DHA
Şanlıurfa'da sulama kanalına düşüp akıntıya kapılarak kaybolan Ahmet Ali'nin (13), 5 gün sonra cansız bedeni bulundu.
Olay, 26 Mayıs'ta Şeyhçoban Mahallesi’nde meydana geldi. Suriye asıllı Ahmet Ali, yürürken dengesini kaybederek sulama kanalına düştü.
Yüzme bilmediği öğrenilen Ali, akıntıya kapılıp kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Dört gün boyunca bölgede sürdürülen aramalardan sonuç alınamayınca, kanalın suyu kesilerek çalışmalara yeniden başlandı. Bugün Ahmet Ali’nin, düştüğü yere yaklaşık 2 kilometre mesafede cansız bedeni bulundu.
Ahmet Ali’nin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.