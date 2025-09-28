Urfa'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
Şanlıurfa Viranşehir'de sulama kanalına düşen 12 yaşındaki çocuk boğuldu.
Kaynak: AA
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sulama kanalına düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Kırsal Ayaklı Mahallesi yakınlarında sulama kanalına düşen Emir Bozkurt, bir süre sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ve Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan Bozkurt'un cesedi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.