Urfa'da şüpheli kadın ölümü: 18 yaşındaki Karam Sido'nun intihar ettiği iddia edildi

Urfa’nın Akçakale ilçesine bağlı kırsal Bad Mahallesi’nde 18 yaşındaki Suriyeli Karam Sido, şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmiş halde bulundu.

İkamet ettiği evin yanındaki ahırda bulunan Sido’nun intihar ettiği iddia edildi.

MA'nın haberine göre; Sido’nun cenazesi sağlık ekipleri tarafından otopsi işlemleri için Urfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.