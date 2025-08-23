Giriş / Abone Ol
Urfa'da termometreler 55 dereceyi gösterdi

Türkiye'de sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü kentlerden biri olan Urfa'da termometreler 55 dereceyi gösterdi.

Yurt genelinde etkisini sürdüren kavurucu sıcaklar, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Atatürk Bulvarı'nda bulunan termometre 55 dereceyi gösterirken, vatandaşlar Balıklıgöl Yerleşkesi ile parklarda ve ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı.

Sıcaklık nedeniyle bazı bölgelerde sakinlik gözlendi.

Vatandaşlardan Halil Gamsız, havaların sıcak ve bunaltıcı olduğunu belirterek, genellikle klimalı mekanlarda ve yeşil alanlarda serinlemeye çalıştığını söyledi.

