Urfa'da TIR ile çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı
Urfa'da TIR ile çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Alınan bilgiye göre, Urfa-Akçakale kara yolunun eski havaalanı yakınlarında 34 BIY 774 plakalı otomobil ile 33 EDC 67 plakalı TIR çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.