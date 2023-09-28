Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Urfa'da TIR ile çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Urfa'da TIR ile çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 28.09.2023 13:09
  • Giriş: 28.09.2023 13:09
  • Güncelleme: 28.09.2023 13:10
Kaynak: AA
Urfa'da TIR ile çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Urfa-Akçakale kara yolunun eski havaalanı yakınlarında 34 BIY 774 plakalı otomobil ile 33 EDC 67 plakalı TIR çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

BirGün'e Abone Ol