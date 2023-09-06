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Urfa'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Urfa'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Ajans Haberleri
  • 06.09.2023 15:20
  • Giriş: 06.09.2023 15:20
  • Güncelleme: 06.09.2023 15:21
Kaynak: AA
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Urfa'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Urfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik bazı adreslere düzenledikleri operasyonda 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde 115 gram eroin, 23 gram metamfetamin, 354 gram esrar, 29 uyuşturucu hap, 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli emniyete götürüldü.

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