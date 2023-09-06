Urfa'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
Urfa'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Urfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Ekipler, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik bazı adreslere düzenledikleri operasyonda 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerde 115 gram eroin, 23 gram metamfetamin, 354 gram esrar, 29 uyuşturucu hap, 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 8 şüpheli emniyete götürüldü.