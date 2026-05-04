Urfa'da yıldırımın isabet ettiği çoban yaşamını yitirdi

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde arazide hayvan otlattığı sırada üzerine yıldırım isabet eden 27 yaşındaki Şehis Bucak, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yurt
  04.05.2026 00:37
  Giriş: 04.05.2026 00:37
  Güncelleme: 04.05.2026 00:43
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti.

Kırsal Kuskunlu Mahallesi'ndeki arazide hayvan otlatan 27 yaşındaki Şehis Bucak’a yıldırım isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Hilvan Devlet Hastanesine kaldırılan Bucak, kurtarılamadı.

