Urfa'da yıldırımın isabet ettiği çoban yaşamını yitirdi
Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde arazide hayvan otlattığı sırada üzerine yıldırım isabet eden 27 yaşındaki Şehis Bucak, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kırsal Kuskunlu Mahallesi'ndeki arazide hayvan otlatan 27 yaşındaki Şehis Bucak’a yıldırım isabet etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Hilvan Devlet Hastanesine kaldırılan Bucak, kurtarılamadı.