Urfa'da yük asansörü düştü: 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde inşaat halindeki binada halatı kopan yük asansörünün düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaynak: AA
Urfa'nın Bozova ilçesine bağlı kırsal Killik Mahallesi'ndeki inşaat halindeki bir binada, içinde 4 kişinin bulunduğu yük asansörü, halatının kopması sonucu 2. kattan düştü.

Asansörde bulunan Zeliha A., Arif A., Halise S. ve Fatma Ç. yaralandı.

İhbarın üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların tedavisi sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

