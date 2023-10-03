Urfa merkezli 16 ilde PKK operasyonu: 67 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, PKK'ye yönelik 13 bin 400 güvenlik personelinin katıldığı 466 operasyonda toplam 67 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde saat 08.30 itibarıyla, 13 bin 440 güvenlik personelinin katıldığı 466 operasyonun yürütüldüğünü açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, toplam 67 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre PKK'ye yönelik ülke genelinde başlatılan operasyonlar kapsamında Mersin, Van, Urfa, Mardin ve Aydın'da 12 şüpheli yakalandı.

Örgütün istihbarat yapılanmasına yönelik başlatılan Urfa merkezli operasyonlarda ise Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Mersin, Şırnak, İstanbul, Bursa, Batman, Denizli, Adana, Kayseri, Antalya, Konya, Isparta ve Kocaeli olmak üzere 16 ilde 55 şüpheli yakalandı.