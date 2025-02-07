Urfa’da başından vurulan kadın ağır yaralandı
Urfa'da başından vurulan Gülcan A. (30) ağır yaralandı. Hayatî riski devam eden kadının tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: iHA
Urfa’nın Siverek ilçesinde başından silahla vurulan kadın ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde ağır yaralı halde özel bir araçla hastaneye getirilen kadının, başından silahla vurulduğu tespit edildi.
Yapılan incelemelerde isminin Gülcan A. (30) olduğu belirlenen kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
İlk müdahalenin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen kadının bilincinin kapalı olduğu ve yoğun bakımda tedavi altına alındığı bildirildi.
İki çocuk annesi olduğu öğrenilen Gülcan A.’nın vurulmasıyla ilgili soruşturma başlatılırken jandarma ekiplerinin 2 kişiyi gözaltına aldığı kaydedildi.
Olayın detaylarına ilişkin soruşturma sürüyor.