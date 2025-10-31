Giriş / Abone Ol
Urfa’da ilkokul öğrencisine işkence iddiası: Temizlik görevlisi tutuklandı

Urfa’nın Harran ilçesindeki Koyunluca İlkokulu’nda bir öğrenciyi darbedip vücudunda sigara söndürdüğü öne sürülen 45 yaşındaki temizlik görevlisi Z.S. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.S., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Güncel
  • 31.10.2025 12:08
  • Giriş: 31.10.2025 12:08
  • Güncelleme: 31.10.2025 12:16
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Urfa'nın Harran ilçesinde bir öğrenciyi darbedip, vücudunda sigara söndürdüğü öne sürülen okulun temizlik görevlisi tutuklandı.

Sosyal medyada Koyunluca İlkokulunda eğitim gören ikinci sınıf öğrencisi M.B'nin okulda görevli bir temizlik personeli tarafından darbedilerek yüzünde ve ellerinde sigara söndürüldüğü yönündeki paylaşımlar üzerine Harran İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Olayı gerçekleştirdiği belirlenen ve okulda geçici temizlik görevlisi olarak çalışan Z.S. (45) isimli şahıs, gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.S, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

