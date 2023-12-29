Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Urfa’da kamyonet TIR'a arkadan çarptı: 2 yaralı

Urfa’nın Ceylanpınar ilçesinde kamyonetin TIR'a arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 29.12.2023 17:16
  • Giriş: 29.12.2023 17:16
  • Güncelleme: 29.12.2023 17:17
Kaynak: İHA
Urfa’da kamyonet TIR'a arkadan çarptı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Ceylanpınar - Viranşehir karayolunda meydana geldi.

Sürücüleri belirlenemeyen 63 NV 634 plakalı tıra, 63 SA 821 plakalı kamyonet arkadan çarptı.

Kazada kamyonetteki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

BirGün'e Abone Ol

 

 

 