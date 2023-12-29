Urfa’da kamyonet TIR'a arkadan çarptı: 2 yaralı
Urfa’nın Ceylanpınar ilçesinde kamyonetin TIR'a arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre kaza, Ceylanpınar - Viranşehir karayolunda meydana geldi.
Sürücüleri belirlenemeyen 63 NV 634 plakalı tıra, 63 SA 821 plakalı kamyonet arkadan çarptı.
Kazada kamyonetteki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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