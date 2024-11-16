Urfa’da kayyum nöbeti 12’nci gününde sürüyor

Haber Merkezi

Urfa’nın Halfeti ilçesinde belediyeye kayyum atanmasına karşı başlatılan direniş nöbeti 12’nci gününde devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde, ablukaya alınan belediye binası önüne gelen yurttaşlar, direniş nöbetinin sürdüğü alana "Kayyım değil demokrasi" pankartını astı. Nöbete DEM Parti Milletvekili Ferit Şenyaşar ve görevden alınan Halfeti Belediye Eş Başkanı Mehmet Karayılan’ın yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

Öte yandan dayanışmak amacıyla DEM Parti Hilvan, Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü ilçe örgütleri de nöbete katıldı. Burada yapılan açıklamalarda, halkın iradesinin kayyumlarla gasp edildiği vurgulanırken kayyumlar gidene kadar mücadeleyi bırakmayacakları vurgulandı.