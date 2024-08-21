Urfa’da sulama kanalında kaybolan 2 çocuktan birinin cansız bedenine ulaşıldı

Urfa'nın Harran ilçesi Büyüktürbe Mahallesi'nde dün sulama kanalına giren Yusuf (12) ile ağabeyi İsa Hamadi (16) akıntıya kapılması sonucu dalgıç polisler ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince dün başlatılan arama çalışmaları devam etti.

Ekipler, olay yerine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta çocuklardan birinin cansız bedenine ulaştı. Yapılan incelemede cansız bedenin, İsa Hamadi'ye ait olduğu tespit edildi.

Kanaldan çıkarılan cansız beden, morga kaldırılırken, diğer kardeşi arama çalışmaları sürüyor.

Büyüktürbe Mahallesi'ndeki dün sulama kanalına giren mülteci Yusuf (12) ile ağabeyi İsa Hamadi (16) akıntıya kapılmış, olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri, dalgıç polisler ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edilmişti.