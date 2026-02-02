Urfa’da tefeci operasyonu: 12 şirkete kayyum atandı, 23 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, "tefeci organize suç örgütüne" yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Yerlikaya'nın açıklamasına göre; gözaltına alınan 37 kişiden 23’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 14 kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

1.145 BANKA HESABINA EL KONULDU

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri üzerinden yapılan incelemelerde, şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 4,2 milyar TL’lik para hareketi tespit edildi.

Bu kapsamda yaklaşık 804 milyon TL değerinde 20 taşınmaz, 55 araç ve 1.145 banka hesabına el konuldu.

Ayrıca soruşturma kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından 12 şirkete kayyum atandı.

Soruşturma dosyasında, şüphelilerin faizle borç verdikleri kişileri baskı altına aldıkları, teminat olarak çek ve senet imzalattıkları, borcunu ödeyemeyen yurttaşların mal varlıklarını tehdit ve baskıyla devraldıkları iddialarına yer verildi.

Savcılık tarafından yürütülen soruşturmanın sürdüğü bildirildi.