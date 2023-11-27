Urfa’da trafik kazası : 4 yaralı
Şanlıurfa’da kontrolden çıkarak devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa - Mardin karayolu üzerinde yaşandı. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 63 DT 935 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı.
Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yaralıları araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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