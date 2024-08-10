Urfa’da tüm ilçelerde kongre kararı aldılar

Haber Merkezi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Urfa’da başlattığı halk buluşmalarının ardından tüm ilçelerde kongre kararı aldı. Kararın ardından 13 ilçeden 6’sında kongre komisyonları kuruldu. DEM Parti Urfa İl Örgütü, kongre kararını "Şimdi mücadeleyi büyütme ve başarıyla taçlandırma zamanı. Halkın örgütlülüğünü coşkusunu geleceğe dair umutlarını büyütmek için bütün ilçelerde kongreye gidiyoruz. Bu inanç ve kararlılıkla başta genç, kadın ve emekçiler olmak üzere toplumun tüm kesimlerini DEM Parti çalışmalarına güç katmaya ve oluşturulacak ilçe örgüt yönetimlerde yer almaya çağırıyoruz. Bu mücadele; tecrit kırılana, barış, özgürlük ve eşitlik gerçekleşene dek kararlılıkla devam edecektir. Kongrelerimiz bizlere, halklarımıza ve partimize kutlu olsun" sözleriyle duyurdu.

Artı Gerçek’e konuşan DEM Partili bir yetkili ise kongrelerin eylül ayında başlayacağını söyledi. Şöyle konuştu: " Birçok ilçede halk buluşmalarımızı yaptık ve diğer ilçelerde de devam ediyoruz. 6 ilçede kongre komisyonları kuruldu. Diğer ilçelerde de komisyonlar kurulacak. Kongreler Eylül’ün ilk haftası başlayacak."