Urfa’daki saldırının olduğu gün yanıtlamış: Yusuf Tekin okullarda önlem aldıklarını savundu

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırıları ülkede infial yarattı. Saldırıların ardından gözler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullardaki şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalarına çevrildi.

Türkiye’nin dört bir yanındaki eğitimciler, “Okulları güvenli hale getirin” talebiyle sokaklara çıkarken muhalefet ise iktidarın bu taleplere kayıtsızlığına dikkati çekti. Okulların, başta güvenlik personeli olmak üzere, tüm eksikliklerinin giderilmesine yönelik önergelerin AKP ve MHP oylarıyla reddedildiği belirtildi.

Tartışmalar devam ederken dikkati çeken bir ayrıntı ortaya konuldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in CHP Milletvekili Özgür Ceylan’ın 19 Şubat’ta tarihli önergesine verdiği yanıtın, Şanlıurfa’daki okul saldırısının yaşandığı gün TBMM Başkanlığı’na iletildiği öğrenildi.

YANIT 14 NİSAN’DA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in, yanıtlama tarihi Şanlıurfa’daki saldırının yaşandığı gün olan 14 Nisan’da verilen yanıtta, okullarda alınan önlemlerin sıralandığı görüldü. Önergede, okullardaki her türlü şiddetin önlenmesi konusunun, “Titizlikle ele alındığı” belirtildi.

Tekin’in yanıtında, okullardaki güvenlik tedbirlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, MEB ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında protokol imzalandığı kaydedildi.

Protokol kapsamında her yıl eylül ve şubat aylarında il ve ilçe düzeyinde toplantılar yapıldığı belirtilerek, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için şu bazı önlemlerin alındığı bildirildi:

>> Okul kolluk görevlileri,

>> Güvenli eğitim koordinasyon görevlileri,

>> Giriş-çıkış saatlerinde görevli ekipler görevlendirilmiştir.