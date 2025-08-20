Uribe için ev hapsi kaldırıldı: Temyiz süreci tamamlanana kadar serbest

Kolombiya'da eski Cumhurbaşkanı Alvaro Uribe'nin, "yargıyı yanıltmaya teşebbüs etmek" ve "tanıklara rüşvet teklif ederek ifadelerini değiştirmeye çalışmak" suçlarından çarptırıldığı ev hapsi cezasının, temyiz başvurusu sonuçlanana kadar kaldırılmasına karar verildi.

Kolombiya basınına göre, Anayasa Mahkemesi, Uribe'nin tutukluluğunun temyiz başvurusu sonuçlanana kadar devam etmesinin anayasal haklarını ihlal ettiğini belirterek, serbest bırakılmasına karar verdi.

Uribe'nin avukatları, mahkemenin kararının ardından müvekkillerinin serbest bırakılmasını talep etti.

Uribe'nin kurucusu olduğu Demokratik Merkez Partisi’nin milletvekilleri de eski cumhurbaşkanı için destek mesajları paylaştı.

Eski Cumhurbaşkanı Uribe'nin, bazı eski paramiliter tanıkları, Senatör Ivan Cepeda aleyhine ifade vermeleri için etkilemeye çalıştığı ve bu girişimlerin mahkeme sürecini manipüle etme amacı taşıdığı belirlenmişti.

Bogota 44. Ceza Mahkemesi Yargıcı Sandra Heredia, 1 Ağustos'ta Uribe'yi "yargıyı yanıltmaya teşebbüs" ve "tanıklara rüşvet teklif ederek ifadelerini değiştirmeye çalıştığı" gerekçesiyle suçlu bularak, 12 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Kolombiya tarihinde ceza alan ilk eski cumhurbaşkanı olan Uribe'nin cezasını, yaşlılığı ve sağlık durumu nedeniyle evinde çekmesine karar verilmişti.

Uribe'nin avukatları ise ev hapsi cezası alan eski cumhurbaşkanının serbest bırakılması için 11 Ağustos'ta Anayasa Mahkemesi'ne temyiz başvurusunda bulunmuştu.