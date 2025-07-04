Urla Altınköy Koyu'na kapanma tehdidi: Kıyılar satılamaz

İzmir'in Urla ilçesindeki Altınköy Koyu, yeni bir tehdit ile karşı karşıya. Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Geliştirme İnşaat Taahhüt Yatırım A.Ş., bölgedeki kıyının tamamen kapatılması için kiralama işlemi yapmak istediği ortaya çıktı.

Geçmiş yıllarda, Altınköy Koyu'na 650 villa inşa edilmesi için açılan davalar, mahkemelerden olumsuz sonuç aldı. Şimdi ise kıyıların halka kapatılmasına, bölge halkı ve yaşam savunucuları tepki gösterdi.

Altınköy Koyu'nu Koruma ve Geliştirme Derneği (AKKOY), tarafından yapılan açıklamada, kiralama taleplerine karşı çıkarak, bu işlemin Urla Belediyesi tarafından yapılması gerektiğini dile getirildi. AKKOY,’un açıklamasında belediye gerekli adımları atmazsa, kendilerinin hukuki süreç başlatacaklarını belirtti. Dernek ayrıca, bölgenin orman alanı olarak tescillenmiş olduğunu ve burada yapılacak her türlü yapılaşmanın hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Belediyenin ise bölgede faaliyet yürütmek için başvuru yaptığı öğrenildi.

Bölgedeki üç ayrı dava süreci devam ediyor. Altınköy Koyu'na yapılacak villa projeleri ve bu projelere dayalı komisyon kararları mahkemeye taşındı. 2023 yılı içinde açılan davalar, bilirkişi raporlarında bölgenin doğal yapısının korunması gerektiği yönünde kararlar verdi. Özellikle, 25 bin ölçekli planda tarım alanı olarak gösterilen ve mahkeme kararıyla orman alanı olarak tescillenen bölgenin, yapılaşmaya açılmasının hukuka aykırı olduğu belirtildi.

URLA’NIN GELECEĞİ TEHLİKEDE

Dava süreci devam ederken, aynı bölgede kıyı alanını kapatarak kiralama talebinde bulunuldu. Urla halkı ve yaşam savunucuları, kıyıların halka açık olarak korunması gerektiğini dile getirdi. AKKOY’un açıklamasında kıyıların özelleştirilmesinin tehlikeli bir adım olduğunu ve bu kiralama talebinin sadece bir başlangıç olduğunu, diğer kıyıların da benzer şekilde kapatılabileceği konusunda uyarılarda bulunuldu. Derneğin açıklamasında "Kıyılarımız ve ormanlarımız halkındır. Buraların özelleştirilmesine ve özel şirketlere verilmesine karşı çıkıyoruz" diyerek bölgeyi korumak için hukuki ve toplumsal mücadeleye devam edecekleri belirtildi.

ORMAN YANGINLARI VE EKOLOJİK TEHDİT

Bölgenin ormanlık bir alan olması ve son dönemde orman yangınlarıyla karşı karşıya kalması, kıyıların korunmasının önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Özellikle, kıyıların özel şirketlere kiralanmasının ardından, yangın riski ve doğal dengenin bozulma tehlikesi artabilir. Urla halkı, bu bölgenin sadece yerel halk için değil, tüm İzmir için ortak bir sorumluluk taşıdığını belirtti.