Urla Belediyesi kayyumu 224, 9 milyon TL borç bıraktı

İzmir’deki CHP’li Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, 4,5 sene kayyum tarafından yönetilen belediyenin mali tablosunu açıkladı. Belediyenin toplam 224 milyon 957 bin 331 TL borç olduğunu duyurdu.

BirGün EGE

İzmir’deki CHP’li Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, kayyumun borcunu belediye binasına asarak kamuoyuna gösterdi. Balkan yaptığı açıklamada, "Urla Belediyesi'nde şeffaflık yönetim anlayışının ilk adımı olarak bu tabloyu halkımızı bilgilendirmek amaçlı astık. Amacımız görev yapan yöneticileri ve devlet memurlarını afişe etmek ve devr-i sabık oluşturmak değildir. Bu yaptığımız belediyenin kayıtlı verilerinden alınarak oluşturulmuş bir durum tespitidir, halkımızın bu konuda bilgilendirilmesidir” dedi.

Balkan şunları dile getirdi: “Zaten 2020 yılında Belediye taşınmazları 6183 sayılı kanunu geçici 8. Maddesi kapsamında vergi borçlarına karşılık mahsuplaşmak üzere 8 adet taşınmaz hazineye devredilmişti. Yine 2022 yılında bir adet taşınmaz da SGK borcuna karşılık mahsuplaşmak üzere devredilmişti. Şeffaf belediyecilik anlayışı ile yöneteceğimiz 5 yıl boyunca her yıl kesin hesaptan sonra belediyenin mali tablosu paylaşılacaktır. Göreve gelmeden önce de hem vatandaşlarımız hem de belediye meclis üyelerimizin bu konuda talepleri vardı. Verdiğimiz sözü yerine getirdik."