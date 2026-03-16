Urla'da doğa nöbeti

İzmir Urla’nın doğal, tarihi ve kültürel mirasını korumak isteyen yurttaşlar, Demircili Ada Koyu’nda sökülmek istenen hurda gemi ve Çeşmealtı’nda planlanan yat limanı projesine karşı ses yükseltti.

Geçtiğimiz aylarda “Gökbey” adlı geminin bölgede sökülmeye başlandığı ortaya çıktı. Bölge halkının şikâyetleri üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, çevreyi kirlettiği gerekçesiyle gemiye 2 milyon 850 bin lira idari para cezası kesti ve savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Tüm bu gelişmelere rağmen gemi enkazının hâlâ bölgede bulunması yurttaşların tepkisini artırdı. Bu kapsamda yurttaşlar, gemi enkazı tamamen kaldırılana kadar her pazar günü saat 13.00’te Demircili Ada Koyu’nda düzenli protesto eylemlerini sürdürdü.

"KABUL EDİLEMEZ"

Buluşmada konuşan Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, bölgenin birinci derece arkeolojik sit alanı olduğunu hatırlatarak “Urla’nın doğası pazarlık konusu olamaz” dedi. Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Demircili Ada Koyu’nun yalnızca Urla için değil, İzmir ve Türkiye için de önemli bir doğal ve kültürel miras alanı olduğunu vurguladı. Bölgenin birinci derece arkeolojik sit alanı statüsünde bulunduğunu hatırlatan Balkan, böylesine hassas bir alana hurda gemi getirilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Balkan, “Yurttaş kendi arazisine ağaç dikemezken, çivi çakamazken tonlarca ağırlığındaki bir hurda geminin buraya getirilmiş olması kabul edilemez. Urla; turizmiyle, temiz deniziyle, tarımıyla ve doğal yaşamıyla anılan bir kenttir. Hurda metal ve ağır sanayi görüntüsünü burada görmek istemiyoruz. Gemi uygun teknik ekipmanla güvenli şekilde bulunduğu yerden kaldırılarak Aliağa’daki lisanslı söküm tesisine götürülmelidir. Oldu-bittiye izin vermeyeceğiz. Gemi gidene kadar buradayız” diye konuştu. Geçmişte çevre temizliği çalışmaları nedeniyle hakkında dava açıldığını hatırlatan Balkan, kamu kurumlarının çevre konusunda tutarlı davranması gerektiğini belirterek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan da aynı çevre hassasiyetini beklediklerini ifade etti. Balkan ayrıca tüm İzmir milletvekillerini, belediye başkanlarını ve ilgili kurumları bu mücadelede dayanışmaya çağırdı.

“KESİN KORUNMASI GEREKEN SİT ALANI”

Avukat Şehrazat Mercan ise bölgenin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında “kesin korunması gereken arkeolojik sit alanı” olduğunu hatırlatarak sürecin hukuki boyutunu yakından takip ettiklerini söyledi. Urla Kent Konseyi Başkanı Hadi Başman hurda gemiyi “çevre terörü anıtı” olarak nitelendirirken, Urla Belediyesi Meclis Üyesi Prof. Dr. Mesut Önen de bölgede Akdeniz’e özgü deniz çayırlarının bulunduğunu hatırlatarak bu hassas ekosistemin zarar görmesinin telafisinin mümkün olmayacağını ifade etti.

Bölge halkı, hurda gemi kaldırılıncaya kadar her pazar günü saat 13.00’te Demircili Ada Koyu’nda bir araya gelmeye devam edeceklerini duyurdu.

Öte yandan toplantıda Çeşmealtı’nda planlanan yat limanı projesi de gündeme geldi. Çeşmealtı’nda yapılması planlanan marina projesi 250 yat kapasiteli olacak. Projenin toplam alanı 170 bin 810 metrekareyi kapsıyor. Yaklaşık 285 bin metreküplük deniz dolgusu yapılması planlanıyor. Proje alanına 2 kilometre mesafede birinci derece arkeolojik sit alanı, yaklaşık 5 kilometre mesafede Klazomenai Antik Kenti yer alıyor. En yakın orman alanı ise sadece 1,5 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Projenin maliyeti 397 milyon TL olarak duyuruldu. Limanın ‘yap-işlet-devret’ modeliyle özel şirketler tarafından işletilmesi planlanıyor. Selçuk Balkan, bölgenin ihtiyaçlarının ve gerçeklerinin göz ardı edildiğini belirterek projenin mevcut haliyle hayata geçirilmemesi gerektiğini söyledi.