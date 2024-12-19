Urla halkı doğa talanına karşı ayakta

Urla’nın Yağcılar Mahallesi’nde yer alan Altınköy’de, 650 konutluk bir proje için sit alanında inşaat izni alınmak istenmesi tepkiyle karşılandı. Projeye karşı açılan dava kapsamında bölgede keşif yapıldı. Keşfe Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan da gelerek tepkilerini dile getirdi.

Altınköy Koyunu Koruma ve Geliştirme Derneği (AKKOY) ile Yağcılar Mahallesi sakinleri, projeye karşı mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini açıkladı. Keşif sırasında yapılan açıklamalarda, proje nedeniyle 45 bin ağacın kesileceği, su kaynaklarının yetersiz olduğu, yeraltı sularının tuzlandığı ve orman yangınlarına karşı tahliye imkânlarının sınırlı olduğu vurgulandı.

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, projenin gerçekleşmesi halinde 45 bin ağacın kesileceğini ve bunun doğaya ihanet olacağını söyledi. Balkan, "Bölgede su kaynakları kıt, yeraltı suları tuzlanmış durumda. Potansiyel orman yangınlarına karşı tahliye imkânları çok sınırlı. Bu yoğun yapılaşma, doğal dengeyi tamamen bozacaktır" ifadeleriyle projeye karşı olduklarını belirtti. Başkan Balkan, bölgedeki zeytin ve çam ağaçlarının kesilmesine, derenin doğal akışının bozulmasına dikkat çekerek "Yeraltı sularımız tuzlandı. İZSU su hizmeti sağlayamayacak durumda. İnsanlar burada taş yemeyecek, suya ihtiyaçları var! Doğaya yapılan bu ihanetin karşısında duracağız" dedi.

ÇEŞMEALTI MARİNA’YA TEPKİ BÜYÜYOR

Altınköy’den sonra Çeşmealtı’nda yapılması planlanan marina projesi de yoğun tepki topladı.

İzmir Çeşmealtı’nda düzenlenen çevresel etki değerlendirme (ÇED) toplantısı, yurttaşların protestoları nedeniyle yapılamadı. Marina projesinin deniz ekosistemine ve bölgenin sosyal dokusuna zarar vereceğini belirten çevreciler, deniz trafiğinin artışıyla oluşacak kirliliğin, balık ölümlerine ve balıkçılığın yok olmasına yol açacağını ifade etti. Çeşmealtı’nda balıkçılıkla geçinen bir yurttaş, “Burası körfezin yumurtlama alanı. Buraya marina yaparlarsa balıkçılık da biter, ekosistem de çöker” diye konuştu.