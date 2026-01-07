Urla’da yasadışı gemi sökümü

İzmir Aliağa’da gemi söküm faaliyetlerinin yarattığı çevresel ve toplumsal tahribat sürerken, aynı uygulamanın Urla’nın Demircili Koyu’nda gündeme gelmesi, doğa ve yaşam alanlarının sistematik biçimde gözden çıkarıldığını bir kez daha ortaya koydu.

Urla ilçesine bağlı Demircili Koyu’nda geçtiğimiz günlerde “Gökbey” adlı geminin tersane bölgesi olmayan bir alanda sökülmeye çalışıldığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, geminin parçalandığını fark eden yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, gemide yürütülen işlemin hukuka aykırı olduğunu tespit etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Bölgeye gelen İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, gemiye çevreyi kirlettiği için 2 milyon 850 bin lira para cezası kesti, ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi yaptığı açıklamada, “Gemi sökümü için tahsis edilen Aliağa Gemi Söküm Bölgesi'nde tercih edilen verilen söküm yöntemi, alınmayan çevre, işçi ve halk sağlığı önlemler nedeni oluşan kirlilik bölgemizi tehdit ederken kamusal denetim mekanizmasındaki eksikler ekokırım suçlarına zemin hazırlamaktadır. Bu noktada Urla'da yapılan yasadışı gemi sökümü; Aliağa'da yürütülen gemi söküm sürecinden ayrı düşünülmemelidir” denildi.

CEVAP BEKLİYORUZ

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: