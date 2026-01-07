Urla’da yasadışı gemi sökümü
Aliağa’da yıllardır çevreyi ve emekçileri tehdit eden gemi söküm pratiği bu kez Urla’nın Demircili Koyu’nda ortaya çıktı. Tersane alanı dışında yapılan yasadışı söküm girişimi, denetimsizlik ve cezasızlık tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.
İzmir Aliağa’da gemi söküm faaliyetlerinin yarattığı çevresel ve toplumsal tahribat sürerken, aynı uygulamanın Urla’nın Demircili Koyu’nda gündeme gelmesi, doğa ve yaşam alanlarının sistematik biçimde gözden çıkarıldığını bir kez daha ortaya koydu.
Urla ilçesine bağlı Demircili Koyu’nda geçtiğimiz günlerde “Gökbey” adlı geminin tersane bölgesi olmayan bir alanda sökülmeye çalışıldığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, geminin parçalandığını fark eden yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, gemide yürütülen işlemin hukuka aykırı olduğunu tespit etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Bölgeye gelen İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, gemiye çevreyi kirlettiği için 2 milyon 850 bin lira para cezası kesti, ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi yaptığı açıklamada, “Gemi sökümü için tahsis edilen Aliağa Gemi Söküm Bölgesi'nde tercih edilen verilen söküm yöntemi, alınmayan çevre, işçi ve halk sağlığı önlemler nedeni oluşan kirlilik bölgemizi tehdit ederken kamusal denetim mekanizmasındaki eksikler ekokırım suçlarına zemin hazırlamaktadır. Bu noktada Urla'da yapılan yasadışı gemi sökümü; Aliağa'da yürütülen gemi söküm sürecinden ayrı düşünülmemelidir” denildi.
CEVAP BEKLİYORUZ
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Söküm yapılmaması gereken bir alanda yapılan bu işlem; gemi için tehlikeli madde envanteri dahil bir çok raporunun olmadığını, varsa da uygunsuz içerikler nedeni ile kaçak sökülmüş olabileceğini düşündürtmektedir. Geminin ne ölçüde söküldüğü, sökülen bölümlerin içeriği, miktarı, nereye gönderildiği, geminin önceki ve şimdiki durumu hakkında kamuoyu bilgilendirilmelidir. Şube olarak bilgi edinme başvurularımızı yaptık. İddiaların doğruluğu; geminin kim tarafından getirilip sökülmeye başlandığı; söküm yapıldıysa sökülen parçaların ve atıkların nereye götürüldüğü, miktar ve türleri; geminin geçmiş ve şimdiki durumunun tespitine yönelik tehlikeli madde envanter raporları; oluşan kirliliğin tespitine yönelik çalışmalar; cezai işlemler ile geminin taşınarak sökülmesi ile ilgili planlama yapılıp yapılmadığı konusunda cevap bekliyoruz.”