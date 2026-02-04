Urla’da yasalar işlemiyor

İzmir’in Urla ilçesine bağlı Demircili Koyu’na izinsiz çekilen hurda gemi halen hâlâ kaldırılmadı. Altınköy Koyunu Koruma Derneği Başkanı Aygül Ordu, BirGün’e yaptığı açıklamada “Demircili Koyu’nda yaşananlar, çevre suçlarında cezasızlığın nasıl büyük bir tahribata yol açtığını bir kez daha gösteriyor. Bu koylar şirketlerin değil, halkındır. Bu gemi zehirli. Gemi buradan kaldırılana kadar eylemlerimizi sürdüreceğiz” dedi. Avukat Şehrazat Mercan ise “Burası birinci derece arkeolojik ve aynı zamanda birinci derece doğal sit alanıdır. Burası Aliağa Gemi Söküm Alanı değildir’’ diye konuştu.

Urla’da yaşayan CHP 26. Dönem İzmir Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı da bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Altıok Akatlı “Hukuka aykırı bu faaliyetin derhal sona erdirilmesi ve sorumluların etkin biçimde cezalandırılması zorunluluktur. Doğa talanına göz yumulamaz” değerlendirmesini yaptı.