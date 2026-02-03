Urla’da yasalar işlemiyor: Gemi hâlâ koyda

İzmir’in Urla ilçesine bağlı Demircili Koyu’nda doğa tahribatı devam ediyor.

Geçtiğimiz ay “Gökbey” adlı geminin, tersane bölgesi olmayan bir alanda sökülmeye başlandığı ortaya çıkmıştı. Bölge halkının şikâyetleri üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, çevreyi kirlettiği gerekçesiyle gemiye 2 milyon 850 bin lira idari para cezası kesti ve savcılığa suç duyurusunda bulundu. Tüm bu gelişmelere rağmen gemi parçalarının hâlâ bölgede bulunması, yurttaşların tepkisini artırdı. Bu kapsamda, gemi enkazı tamamen kaldırılana kadar her pazar günü saat 13.00’te Demircili Koyu’nda düzenli protesto eylemleri yapılacağı duyuruldu.

Eylemlerin; kamuoyu baskısını artırmak, hukuki sürecin hızlanmasını sağlamak ve kıyıların şirketlerin değil halkın olduğunu göstermek amacıyla gerçekleştirileceği belirtildi. Öte yandan yaşanan gelişmelerin ardından geminin bölgeden kaldırılacağı öğrenildi.

BU KOYLAR ŞİRKETLERİN DEĞİL, HALKINDIR

Altınköy Koyunu Koruma Derneği Başkanı Aygül Ordu, BirGün’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Demircili Koyu’nda yaşananlar, çevre suçlarında cezasızlığın nasıl büyük bir tahribata yol açtığını bir kez daha gösteriyor. Gemi enkazı tamamen kaldırılana kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Bu koylar şirketlerin değil, halkındır. Üstelik bu zehirli bir gemi. Gemi buradan kaldırılana kadar eylemlerimizi sürdüreceğiz.”

KANUNA GÖRE SUÇ

Avukat Şehrazat Mercan ise Demircili Koyu’nun hukuki statüsüne dikkat çekerek şunları dile getirdi: “Burası, ilkçağ kentçiği Airai’nin limanıdır. Birinci derece arkeolojik ve aynı zamanda birinci derece doğal sit alanıdır. Burası Aliağa Gemi Söküm Alanı değildir. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na göre suçtur. Yapan ve yaptıranlara verilecek hapis cezaları 2 yıldan başlar, 5 yıla kadar çıkar. Ayrıca Çevre Kanunu’na, Tehlikeli Atıkların Bertarafı ve Gemi Söküm Yönetmeliği’ne de aykırıdır.”

Urla’da yaşayan Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı ve 26. Dönem İzmir Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı da bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Altıok Akatlı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Urla Demircili Koyu’nda yaşananlar, çevre mevzuatının uygulanmadığını açıkça ortaya koyuyor. Güvenliksiz bir şekilde burada tutulması kabul edilemez. Hukuka aykırı bu faaliyetin derhal sona erdirilmesi ve sorumluların etkin biçimde cezalandırılması zorunluluktur. Doğa talanına göz yumulamaz.”