Urla’da zeytin ve sanat festivali

Yunis ALAÇAM

Urla Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Köstem Zeytinyağı Müzesi’nde bu yıl ilki gerçekleştirilen ‘Urla Zeytin ve Sanat Festivali” zeytine gönül vermiş herkesin buluşma noktası olacak. Sabah saat 10.00’da başlayacak açılış töreni ve protokol konuşmalarından sonra katılımcılar, zeytinyağı tadımları, çocuk atölyeleri, müze gezileri ve zeytin sıkımı gibi çeşitli etkinliklerle tanışacak.

Festivalin öğleden sonraki bölümünde ise paneller gerçekleştirilecek. Saat 12.30’da başlayacak ilk panelde, "Urla’da zeytinin ve zeytinyağının yetiştirilmesi ve işlenmesi" konusu ele alınacak. 13.15’teki ikinci panelde ise, “Urla’da zeytinin ve zeytinyağının marka değerini artırmanın önemi” konuşulacak.