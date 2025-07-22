UrlaDam'da kitap festivali başlıyor

Kültür Sanat Servisi

İzmir'in Urla ilçesinde düzenlenen 2. UrlaDam Kitap Festivali, 23-27 Temmuz tarihleri arasında sanatseverleri ağırlayacak. Festival boyunca Hangardam Salonu'nda binlerce eser okurlarıyla buluşacak. Kitapları milyonlara ulaşan yazarlar UrlaDam’da okurlarıyla bir araya gelecek. Festival kapsamında ressam Devrim Erbil ve müzisyen Erol Evgin’in İbrahim Karaoğlu küratörlüğündeki 'Yan Yana' başlıklı resim sergisi izlenimcilerin keşfine açık olacak.

Edebiyat dünyasından pek çok ismin katılımıyla sohbetler, imza günleri, tiyatro oyunları ve konserler 5 gün boyunca sanatseverleri bir araya getirecek. Şebnem İşigüzel, Ayşe Kulin, Gaye Boralıoğlu, Tuna Kiremitçi, Ayfer Tunç, Belgin Bıyıkoğlu, Ercan Kesal, Umur Talu, Bengi Başaran, Gülcan Özer, Ahmet Ümit, Ozan Ünal, Beyhan Budak, Selçuk Şirin ve İclal Aydın ise konuk olacak yazarlar arasında bulunuyor. Etkinlik detaylarına ulaşmak için https://urladam.com.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.