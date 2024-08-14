Urla’nın binlerce yıllık Bağbozumu Şenliği başladı

İzmir’in binlerce yıllık bağcılık geleneğine sahip Urla’da Geleneksel Bağbozumu Şenlikleri başladı. Şenliğin açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Urla Ziraat Odası Başkanı Muharrem Uslucan, siyasi parti temsilcileri, oda ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları, çiftçiler ve yurttaşlar katıldı.

Şenlik, Urla Belediyesi önünde düzenlenen kortejle başladı. 2 bin 600 yıllık geleneği temsilen rahvan atların geçişiyle başlayan kortej; üzüm, incir, kavun, karpuz üreticileri traktörleriyle devam etti. Genç çiftçilerin ağırlıkta olduğu korteji Başkan Dr. Cemil Tugay ve protokol selamladı. Kortejin ardından Urla Cumhuriyet Meydanı’ndaki açılış törenine geçildi. Açılış töreni öncesi Urla Halk Oyunları ekibi, zeybek gösterisiyle izleyenleri büyüledi.

Bağbozumu Şenliği’nin açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Hepimizin bildiği gibi ülkemizde tarımda önemli sorunlar yaşanıyor. Çiftçilerimiz, yaşadığı sıkıntıları eylemleriyle ortaya koyarken onlara destek olmak için hepimiz elimizden geleni yapmaya gayret göstereceğiz. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığımız, tarım alanlarında çiftçilerimizin yaptığı çalışmaların durumunu ortaya koyan envanter çalışması yürütüyor. Bunu sadece Urla için değil, İzmir’in tüm alanları için yapıyoruz. Sonuçta kendi gayretimizle, kendi çabamızla sorunları çözebilmek için yerel yönetimler eliyle eylem planlarımızı ortaya koyacağız” diye konuştu.

“TARIMDAKİ SORUNLARLA MÜCADELE EDİLEN BİR DÖNEM OLACAK”

Türkiye’deki bağların 3’te 1’inin Ege Bölgesi’nde olduğunu belirten Tugay, “Bu toprakların yaşayanları, sahipleri, kamu yöneticileri olarak sahip olduğumuz bu hazinenin farkında olmalıyız. Bugün bağların toplandığı, üzümlerin kesildiği bir gün. Dünyanın en güzel üzümlerinin, incirlerinin, zeytinlerinin yetiştiği topraklardayız. Böylesine değerli bir mirası devralmışken yanlış tarım politikalarıyla verimliliği kaybediyoruz. Plansız üretimle çiftçilerimizin emeğinin karşılığını alamadığı hasatlarla karşılaşıyoruz. İklim krizinin sebep olduğu kuraklığı yaşıyoruz. Bu sorunlara karşı her bir vatandaşımız bilinç sahibi olmalı ve üzerine düşeni yapmalı. Önümüzdeki yıllar, bu sorunlarla ilgili etkili mücadele yaptığımız yıllar olacak. Hepinizi bu açıdan göreve çağırıyorum. Çiftçimizin bizim için önemli olduğunu hatırlatmamız lazım. Urla, binlerce yıllık tarım geleneğiyle marka olmuş bir yer. Gastronomi merkezi olması nedeniyle Urla hepimizin gururu olmaya devam ediyor. Ama şunu unutmamamız gerekiyor; Urla’yı geliştirmek demek Urla’yı korumak demektir” ifadelerini kullandı.

“BÜYÜKŞEHİR İLE ÇİFTÇİYE CAN SUYU OLABİLMEK İÇİN KOLLARI SIVADIK”

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, “Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bundan bir asır önce milli ekonominin temelinin tarım olduğunu, üretime dayalı ürün politikasıyla güçlenebileceğimizi bize söylemişti. Binlerce yıldır bu toprakların sembolü olan tarım ürünlerimiz neden ithal edilsin ki? Neden üreticilerimiz tarlalarını, bahçelerini bırakıp göç etmek zorunda kalsın? Üreticiyi, kooperatifleri desteklemek için tek bir şeye ihtiyaç vardır, o da güçlü bir siyasi iradedir. Biz yerel yöneticiler olarak irademizi her zaman çiftçiden ve üreticiden yana, adaletten ve hukuktan yana kullanıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile üreticilerimizin toprağına can suyu olabilmek için kollarımızı sıvadık. Öncelikli olarak çiftçimizin derdini dinleyecek Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzü kurduk” şeklinde konuştu. Tarım arazilerinin korunması için kararlılık mesajı veren Başkan Balkan, “Urla’da hiçbir tarım arazisini imara açmayacağız” dedi.

Urla Ziraat Odası Başkanı Muharrem Uslucan, “Urla Bağbozumu Şenlikleri, geçmiş ve geleceğe sahip çıkarken yeniliklere açık olduğumuzu da göstermektedir. Bu süreç sadece bir ürün toplama süreci değil, toplumsal dayanışmanın sembolüdür. Bu sene maalesef buruk bir bağbozumu yaşıyoruz. Çünkü orman yangınlarıyla yeşilimizi, ormanlarımızı, hayvanlarımızı kaybettik. Bizler Urla halkıyla birlikte yanan yerlerde yapılaşmaya izin vermeyeceğiz. Yeniden yeşil alanı ilçemize kazandıracağız” diye konuştu.

GELENEKSEL ÜZÜM SIKIMI VE ÖDÜL TÖRENİ

Açılış töreninin ardından Tugay ve protokol, Urla Bağbozumu Şenlikleri kapsamında düzenlenen ürün yarışmasında sebze, meyve, çiçek ve hayvancılık kategorisinde 85 çiftçinin yarıştığı yarışmada dereceye girenlere ödüllerini takdim etti. Ödül töreninin ardından Geleneksel Üzüm Sıkımı etkinliği düzenlendi. Şenlik, çok sayıda etkinlik, söyleşi ve konserlerle devam edecek.