Ursula von der Leyen yeniden AB Komisyonu Başkanı seçildi
Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda güvenoyu aldı. Yeniden başkan seçilen Leyen, görevine 5 yıl daha devam etme hakkı kazandı.
Kaynak: AA
Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) güvenoyu alarak bir dönem daha Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı oldu.
AP'nin en büyük grubu Avrupa Halk Partisi'nin (EPP) aday gösterdiği ve 6-9 Haziran'da yapılan seçimlerin ardından AB liderlerinin üzerinde uzlaşarak AP'ye önerdiği von der Leyen, Genel Kurul'da güvenoyu aldı.
Kapalı zarf usulüyle yapılan oylamada milletvekillerinin 401'i "evet" , 284'ü "hayır" oyu verirken, 15'i ise çekimser kaldı.
Von der Leyen böylece 2019'dan bu yana yürüttüğü AB Komisyonu Başkanı görevine 5 yıl daha devam etme hakkı kazandı.