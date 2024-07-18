Ursula von der Leyen yeniden AB Komisyonu Başkanı seçildi

Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda güvenoyu aldı. Yeniden başkan seçilen Leyen, görevine 5 yıl daha devam etme hakkı kazandı.

Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) güvenoyu alarak bir dönem daha Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı oldu.

AP'nin en büyük grubu Avrupa Halk Partisi'nin (EPP) aday gösterdiği ve 6-9 Haziran'da yapılan seçimlerin ardından AB liderlerinin üzerinde uzlaşarak AP'ye önerdiği von der Leyen, Genel Kurul'da güvenoyu aldı.

Kapalı zarf usulüyle yapılan oylamada milletvekillerinin 401'i "evet" , 284'ü "hayır" oyu verirken, 15'i ise çekimser kaldı.

Von der Leyen böylece 2019'dan bu yana yürüttüğü AB Komisyonu Başkanı görevine 5 yıl daha devam etme hakkı kazandı.