Uruguay'da devlet başkanı seçilen Orsi, yemin ederek göreve başladı

Uruguay'da devlet başkanlığı seçimini ikinci turda kazanan Yamandu Orsi, yemin ederek görevine başladı.

Başkent Montevideo'daki Bağımsızlık Meydanı'nda düzenlenen devir teslim töreninde Orsi, başkanlık kuşağını önceki Devlet Başkanı Luis Lacalle'nin elinde aldı.

Törenin ardından Yasama Sarayı'na davet edilen Orsi, yüzlerce davetlinin katıldığı törenle yemin ederek 2030 yılına kadar Uruguay devlet başkanlığını üstlendi.

Buradaki konuşmasında seleflerine teşekkür eden Orsi, "Burası siyasi partilerin, iktidar değişimlerinin ve anlaşmaların ülkesidir. Güven, demokrasinin işleyişinde merkezi bir unsurdur ve biz de bu anlayışı sürdüreceğiz. Uruguay, yılmadan çalışmaya devam edecek." dedi.

Uruguay'ın demokrasiye kavuşana kadar ciddi siyasi baskılar ve acılar yaşadığını hatırlatan Orsi, "O dönemin etkileri hala hissediliyor. Bu nedenle özgürlüğe, hakikate ve adalete olan bağlılığımızı korumak hem adil hem de zorunludur" ifadesini kullandı.