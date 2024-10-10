Uruguay'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

Güney Amerika ülkesi Uruguay'da İsrail'in Gazze'de 1 yıldır sürdürdüğü soykırımı protesto etmek ve Filistin'e destek için yürüyüş düzenlendi.

Başkent Montevideo'nun merkezinde toplanan çok sayıda kişi, "İsrail soykırımını durdurun" sloganlarıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

Protestocular, "Filistin'de soykırımın 1. yılı" ve "Özgür Filistin" yazılı dövizler taşıyarak İsrail'in saldırılarını kınadı.

Filistin ve Lübnan bayrakları da taşıyan göstericilere çok sayıda sivil toplum kuruluşu ile ülkedeki Müslüman topluluk destek verdi.