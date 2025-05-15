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Uruguay'da Jose Mujica için 3 günlük yas ilan edildi

Uruguay'da, eski Devlet Başkanı Jose Mujica'nın hayatını kaybetmesi nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

Dünya
  • 15.05.2025 09:50
  • Giriş: 15.05.2025 09:50
  • Güncelleme: 15.05.2025 09:52
Kaynak: DHA
Uruguay'da Jose Mujica için 3 günlük yas ilan edildi
Fotoğraf: AA

Uruguay'da 3 günlük yas ilan edildi.

Devlet Başkanı Yamandu Orsi tarafından imzalanan resmi kararnamede, "Eski Devlet Başkanı Jose Mujica'nın vefatı dolayısıyla 14, 15 ve 16 Mayıs tarihlerinde ulusal yas ilan edilmiştir" denildi.

Kararnameye göre, ulusal bayraklar, kamu binalarında, Uruguay'ın yurt dışı temsilciliklerinde, kışlalarda, kalelerde, hava üslerinde ve savaş gemilerinde yarıya indirilecek.

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