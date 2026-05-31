Uruguay'ın Dünya Kupası kadrosu açıklandı
Dünya Kupası H Grubu'nda mücadele edecek olan Marcelo Bielsa yönetimindeki Uruguay'ın Dünya Kupası kadrosu belli oldu. Kadroda Galatasaray efsanesi Fernando Muslera da yer aldı.
2026 Dünya Kupası'nda H Grubu'nda mücadele edecek olan Uruguay Milli Takımı'nın 26 kişilik nihai kadrosu açıklandı.
Marcelo Bielsa yönetimindeki Güney Amerika temsilcisinin kadrosu şu şekilde:
Kaleci: Sergio Rochet, Fernando Muslera, Santiago Mele
Savunma: Guillermo Varela, Ronald Araújo, Jose María Gimenez, Santiago Bueno, Sebastian Caceres, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez, Matías Vina
Orta Saha: Manuel Ugarte, Emiliano Martínez, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Agustin Canobbio, Juan Manuel Sanabria, Giorgian De Arrascaeta, Nicolás De La Cruz, Rodrigo Zalazar, Facundo Pellistri, Maximiliano Araujo, Brian Rodríguez
Hücum: Rodrigo Aguirre, Federico Vinas, Darwin Nunez