Uruguaylı futbolcu Edinson Cavani, milli takımı bıraktı

Uruguaylı futbolcu Edinson Cavani, milli takımı bıraktığını açıkladı.

Kariyerini Arjantin ekibi Boca Juniors'ta sürdüren 37 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, milli takımı bıraktığını belirterek kendisine bugüne kadar destek veren herkese teşekkür etti.

Uruguay Milli Takımı'nın formasıyla 136 maçta 58 gol atan Cavani, Luis Suarez'in (68) ardından ülkesinde tüm zamanların en golcü ikinci ismiydi.

Cavani, milli takımla 2011 yılında Amerika Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.