Ürünlerinde zararlı bakteri tespit edilmişti: Şenpiliç'ten açıklama

Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Şenpiliç’in ‘Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte’ ürününde, insan sağlığına zararlı bakteri tespit edildi.

Şenpiliç’in bakteri tespit edilen ürünlerinin piyasadan toplatılarak imha edilmesine karar verildi.

Ayrıca yasal işlem başlatılan işletmeye 210 bin 622 TL cezai işlem uygulandı.

'L. monocytogenes’ bakterisi tespit edilen ürünün toplatılmasına ilişkin yazı gönderildi.

Şenpiliç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada söz konusu ürünün tamamının piyasalardan toplatıldığını belirtti.

"AKREDİTE BİR TESİSTE İMHA EDİLMİŞTİR"

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"10.02.2025 tarihinde ileri işlem pişmiş üretim tesisimizden Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından alınmış olan numunede 10.03.2025 son tüketim tarihli "Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte" ürününde Listeria bakterisi tespit edilmiştir.

Bildirim üzerine, dağıtıma çıkmış olan bir parti üründe risk olduğu tespit edilerek aynı tarihte geri çağırma prosedürümüz hızla devreye sokulmuş; söz konusu ürünler tedarik zincirinden toplanarak işletmemize geri getirilmiştir. Toplanan ürünler Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün gözetim ve onayı ile akredite bir tesiste imha edilmiştir.

O tarihten itibaren, tüm üretim ve kalite kontrol süreçlerimiz gözden geçirilerek, ürün grubumuzda numune alma sıklığı arttırılmıştır ve yapılan analizlerde herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir. İlgili parti öncesi ve sonrası akredite bir laboratuvarda yapılan analizlerde olumsuz hiçbir bulguya rastlanmamıştır. Piyasada ilgili partiye ait bir ürün bulunmayıp; tüm üretim süreçlerimiz, hammaddeden son ürüne kadar Gıda Güvenliği Politikamız doğrultusunda titizlikle yürütülmektedir.50 yıla yakın süredir halkımıza sağlıklı ve güvenli ürünler sunmak için çalışan Şenpiliç olarak, tüketicilerimizin sağlığını etkilemeyecek şekilde derhal tedbir almış olmamıza rağmen, böyle bir endişeye yol açmış olmaktan duyduğumuz üzüntüyü saygıdeğer kamuoyu ile paylaşırız."