Uruş’ta maden projesine durdurma kararı

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ndeki Ankara’nın Beypazarı ilçesine bağlı Uruş Mahallesi ve çevresi, 2020 yılından bu yana MYB Madencilik tarafından yapılmak istenen “Sepiyolit (kil) Madeni Ocağı''nın İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısı bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda yapıldı.

Toplantıda projenin durdurulma kararı çıktığı öğrenildi. Bölge halkı, daha önce kazanılan yargı kararlarına rağmen, 18 bin 620 dekar tarım alanını ve yaban hayatını yok edecek projeye karşı uzun yıllardır mücadele ettiklerini belirterek "Toplantıda projenin durdurulma kararı çıktı. Bizler süreci takip edeceğiz, bu madeni yaptırmayacağız. Topraklarımızı, meralarımızı, bağlarımızı, bahçelerimizi terk etmeyeceğiz" dedi.

İç Anadolu’nun ilk ve tek "Sakin Şehir” unvanlı Güdül ilçesinin yakınında kurulmak istenen kil ocağının hem tarıma hem de doğaya ciddi zarar vereceğine dikkat çeken bölge halkı sabah saatlerinden itibaren bakanlık önünde bir araya geldi. Uruşlular Derneği Başkan Yardımcısı ve avukat Mustafa Karataş, İDK sonrası yaptığı açıklamada toplantıda projenin durdurulma kararının çıktığını söyledi. Projenin 2020 yılından bu yana gündemde olduğunu anımsatan Karataş "Proje için 2021 yılında 'ÇED gerekli değildir' kararı verilmişti. Bizler 'kaybedecek zamanımız yok' diyerek kararı yargıya taşımıştık, 2022 yılında bu karar iptal edilmişti" dedi.

15 MAHALLEYİ KAPSIYOR

Projenin 15 mahalleyi kapsadığını anlatan Karataş, şunları söyledi:

"Beypazarı ve Güdül tarımın merkezi denilecek bir yer. Bölgede üç tane sulama projesi var. Yoğun bir şekilde hayvancılık yapılıyor. Proje bunları bitirecek. Projenin yapılmak istendiği yer aynı zamanda tarihi ve kültürel mirasların da olduğunu bir yer. İDK toplantısı sonucu proje durduruldu. Kararı bekleyeceğiz ve gidişata göre mücadelemizi sürdüreceğiz. Atalarımızın emaneti olan doğamızı, suyumuzu, havamızı çocuklarımıza miras bırakmaya kararlıyız. Kızılcahamam’dan Sakarya’ya uzanan Kirmir Çayı’nın ve Köroğlu Dağları’nın çevrelediği bu eşsiz coğrafyanın kaderi için mücadeleye devam edeceğiz."