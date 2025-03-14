USAID kesintisi: Johns Hopkins Üniversitesi 2 bini aşkın çalışanını işten çıkarıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Johns Hopkins Üniversitesi, USAID fonundaki kesinti nedeniyle 2 bini aşkın çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor.

CNN kanalının haberine göre, Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentindeki Johns Hopkins Üniversitesinden yapılan açıklamada, USAID tarafından sağlanan 800 milyon doları aşkın fonun kesilmesinin ülke içinde ve uluslararası alanda yürüttükleri çalışmaları sonlandırmaya zorladığı ifade edildi.

Açıklamada, işten çıkarmaların çoğunlukla yurt dışında çalışanları etkileyeceği belirtilerek, uluslararası çalışmaların yürütüldüğü 44 ülkede toplam 1975 çalışanın işine son verileceği, ABD'de ise 247 pozisyonun kapatılacağı ve yaklaşık 100 çalışanın azaltılmış çalışma saatleriyle ücretsiz izne çıkarılacağı kaydedildi.

Bunun üniversite tarihindeki "en büyük işten çıkarma olayı" olduğuna işaret edilen açıklamada, bu kararın tıp fakültesi, halk sağlığı fakültesi, halk sağlığı alanındaki iletişim çalışmalarını yürüten İletişim Programları Merkezi ve anne sağlığı ile hastalık önleme üzerine çalışan kuruluşlar başta olmak üzere çeşitli bölümleri kapsadığı bildirildi.

Açıklamada, işlerine son verilecek çalışanların işten çıkarmalar yürürlüğe girmeden en az 60 gün önce bilgilendirilecekleri belirtildi.

Johns Hopkins Üniversitesi, finansmanının yaklaşık yüzde 50'sini federal hükümet adına yürüttüğü çalışmalardan sağlıyor.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 10 Mart'ta, yapılan incelemelerin ardından USAID programlarının yüzde 83'ünün iptal edildiğini duyurmuştu.

Trump yönetimi, Gazze'ye destek gösterilerinin merkez üssü olan Columbia Üniversitesinin 400 milyon dolarlık fonunu, "antisemitizmle mücadelede eksiklik" gösterdiği gerekçesiyle 7 Mart'ta iptal etmişti.

USAID İLE İLGİLİ TARTIŞMALAR

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta başkanlık görevine başlamasının hemen ardından dış yardımlara yönelik kararname imzalamıştı.

Kararnamede ABD'nin, dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu tüm bakanlık ve kurumların diğer ülkelere yapacağı ödemeleri keseceği, programın ABD dış politikasıyla uyumunun değerlendirilmesi için 90 günlük inceleme süresinin başlatıldığı kaydedilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı da 27 Ocak'ta Bakanlık ve USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğunu açıklamıştı.

Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk da USAID yöneticileri ile yaşadığı sorun nedeniyle çalışanların "idari izne çıkarıldığını" duyurmuştu. Ajansın sosyal medya hesapları da kapatılmıştı.

Daha sonra Washington Bölge Mahkemesi Yargıcı Amir Ali, USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardım programlarına yönelik fonların geçici olarak yeniden başlatılmasına karar vermişti.